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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. 1 polis şehit olurken, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi mask
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Şırnak'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Polis, kaza

13 Mar 2024 - 17:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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