Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu

İhsan Dikmen 3 İlkokulu öğrencisi Aynur Üzeyir, yaya olarak okula giderken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Üzeyir’e, H.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaklaşık 6 metre sürüklenip otomobilin altında kalan Aynur’un yardımına çevredekiler koştu. Otomobilin altında kalan küçük kıza yardım etmek isteyen bir vatandaşın ise 2'nci katın penceresinden atlayarak koştu. Aynur Üzeyir otomobil kaldırılarak kurtarılırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Aynur Üzeyir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü H.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.