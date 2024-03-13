- Asayiş

Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu

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Bursa'da okula giderken otomobilin çarptığı Aynur Üzeyir (10) yaralandı. Kaza ve evinin penceresinden atlayan kişinin yardıma koştu.

Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu mask
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İhsan Dikmen 3 İlkokulu öğrencisi Aynur Üzeyir, yaya olarak okula giderken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Üzeyir’e, H.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaklaşık 6 metre sürüklenip otomobilin altında kalan Aynur’un yardımına çevredekiler koştu. Otomobilin altında kalan küçük kıza yardım etmek isteyen bir vatandaşın ise 2'nci katın penceresinden atlayarak koştu. Aynur Üzeyir otomobil kaldırılarak kurtarılırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Aynur Üzeyir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü H.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
# Bir, sağlık, Polis, kaza, Otomobil

13 Mar 2024 - 17:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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