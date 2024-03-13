13 Mar 2024 - 17:13- Magazin G:

Şarkıcı Gökhan Özen'den kötü haber! Doktoru yasakladı

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Şarkıcı Gökhan Özen sosyal medya hesabından enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

Şarkıcı Gökhan Özen'den kötü haber! Doktoru yasakladı mask
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Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen  sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Şarkıcı bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON GEÇİRİYORUM"

Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."

Kaynak: MYNET

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13 Mar 2024 - 17:13 - Magazin

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