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Antalya'daki orman yangınında bulunmuştu: Ormana ve ilçeye girişi yasaklandı

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Antalya'da dün orman yangını meydana gelmişti. Kemer'de orman yangınının ortasında baygın bulunan ve alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyleyen F.K. (25) hakkında, ilçeye ve ormana giriş yasağı uygulandı.

Antalya'daki orman yangınında bulunmuştu: Ormana ve ilçeye girişi yasaklandı mask
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Çalış Tepe mevkisinde dün saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine İlçe Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti. Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilip kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

KEMER VE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANDI

İlk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti. Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi. Adının F.K. olduğu belirlenen kişi, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K. ilk ifadesinde, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi. Hastanedeki kontrollerinde uyuşturucu kullandığı belirlenen F.K., savcılık tarafından Kemer'e ve ormanlara giriş yasağı konulup, 'Uyuşturucu madde kullanımı' kapsamında işlem yapıldıktan sonra bırakıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, etti, sonra, Saat, sağlık

13 Mar 2024 - 17:05 - Gündem

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