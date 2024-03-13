Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler cuma günü başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli ziyaretlerde bulmak üzere Van'da. Bakan Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile bir süre görüşen Bakan Yumaklı daha sonra açıklamalarda bulundu.

BAKAN MÜJDEYİ DUYURDU

Bakan Yumaklı, bir müjde vermek isteğini belirterek, "Anaç koyun keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemeleri bu cuma saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Van özelinde de iki müjdemiz daha olacak. Su tarımsal üretim için son derece önemli. Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulaması Projesi'nin ihalesini 2023 yılı sonunda yapmıştık. Hava şartları müsaade ettiğinde ilk kazmayı da vurarak barajın inşasına başlayacağız. 50 bin dekar sulama alanına sahip, 11 yerleşim yerindeki verimli tarım arazilerini de suyla buluşturmuş daha verimli ve kaliteli üretimin temelini atmış olacağız. Van merkez ve ilçelerinde 215 milyon lira maliyetli 11 adet taşkın koruma projemizi de 2024 yılı yatırım programına aldık. Van'da güçlü tarımı oluşturmak adına üretim yapan gayret gösteren emek sarf eden bütün paydaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA