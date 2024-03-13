13 Mar 2024 - 16:57- Siyaset G:

Yücel Alanya'nın batısında sanayi esnafı ile buluştu

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; Konaklı, Payallar ve Avsallar sanayilerinde esnafları ziyaret etti. Esnaflar Başkan Yücel’e hizmetleri için teşekkür ederek, “31 Mart’ta sandıkta ‘Adem Murat Yücel’ diyeceğiz.” dediler

Yücel Alanya'nın batısında sanayi esnafı ile buluştu mask
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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel seçim çalışmalarına devam ediyor. Alanya’da sıkmadık el bırakmayan Başkan Yücel, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Halit Öztürk, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililerle batı bölgesindeki sanayi sitelerinde esnafları ziyaret etti.

Başkan Yücel; Konakı, Payallar ve Avsallar Mahallelerinde bulunan sanayi sitelerinde tüm esnafları tek tek ziyaret etti. Esnaflara hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar dileyen Başkan Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü, Alanya’da da kendime destek istiyorum.” dedi.

Sanayi esnafları da Başkan Yücel’e hizmetleri için teşekkür ettiler. 3 sanayi sitesinin de yollarını Başkan Yücel’in çok güzel bir şekilde asfaltla kapladığını belirten esnaflar, “Başkanımız ne istediysek yaptın, biz her zaman sizin yanınızdayız. 31 Mart’ta sandıkta Adem Murat Yücel diyeceğiz. İnşallah kazanacağız.” dediler.
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13 Mar 2024 - 16:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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