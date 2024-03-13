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Murat Cemcir, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi

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Murat Cemcir ve Ahmet Kural yer aldıkları projelerle iyi bir ikili olarak hafızalara kazınmıştı. Araları zamanla bozulan ikiliden Kural geri adım atmaya çalışsa da Cemcir o kapıyı sert bir şekilde kapattığını ifade etti.

Murat Cemcir, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi mask
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Kardeş Payı dizisinin ardından Düğün Dernek, İşler Güçler gibi iddialı projelerde birlikte başrolü paylaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasındaki küslükte yeni bir gelişme yaşandı.

'AHMET GELMEDİ'

Katıldığı bir davette  Murat Cemcir, uzun süredir küs olduğu Ahmet Kural için "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem, insanlar bana küser. Ben öyle dururum. Geri gelirler barışırlar sonra yine giderler. Ahmet gelmedi" dedi.

'ARTIK YOLLARIMIZIN KESİŞMESİNE GEREK YOK'

Yakın zamanda evlenen Ahmet Kural, düğün daviyetisini Whatsapp ile Cemcir'e iletmişti. Bu konu hakkında ise Cemcir şunları söyleyerek dostluğun artık onda tamamen bittiğini gösterdi:
"Ben WhatsAap kullanmıyorum, bazı numaralara bakmıyorum. Engelleme yok. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Güzel maceralar yaşarsın ve biter. Ahmet Kural'la artık yollarımızın kesişmesine gerek yok" 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, sonra, düğün

13 Mar 2024 - 16:40 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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