Murat Cemcir, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi

Kardeş Payı dizisinin ardından Düğün Dernek, İşler Güçler gibi iddialı projelerde birlikte başrolü paylaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasındaki küslükte yeni bir gelişme yaşandı.
'AHMET GELMEDİ'
Katıldığı bir davette Murat Cemcir, uzun süredir küs olduğu Ahmet Kural için "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem, insanlar bana küser. Ben öyle dururum. Geri gelirler barışırlar sonra yine giderler. Ahmet gelmedi" dedi.
'ARTIK YOLLARIMIZIN KESİŞMESİNE GEREK YOK'
Yakın zamanda evlenen Ahmet Kural, düğün daviyetisini Whatsapp ile Cemcir'e iletmişti. Bu konu hakkında ise Cemcir şunları söyleyerek dostluğun artık onda tamamen bittiğini gösterdi:
"Ben WhatsAap kullanmıyorum, bazı numaralara bakmıyorum. Engelleme yok. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Güzel maceralar yaşarsın ve biter. Ahmet Kural'la artık yollarımızın kesişmesine gerek yok"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.