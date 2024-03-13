CHP Alanya Adayı Özçelik hal esnafını ziyaret etti

CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, çok sayıda esnafın faaliyet gösterdiği Payallar ve Konaklı Toptancı Halleri’ni ziyaret etti. CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın hazır bulunduğu ziyarette Özçelik, Payallar Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Ulukaya ve esnaflar tarafından çiçekle karşılandı. Tüm işyerlerini dolaşıp işletmecilerle tek tek görüşen Başkan Adayı Özçelik, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Temasları sırasında projelerini anlatan Özçelik, Toptancı Hali’ne ürün getiren üreticilerle de sohbet etti.

“SİZDEN BAŞKASINA OY YOK”

Ziyaret esnasında Osman Tarık Özçelik’e yoğun ilgi gösteren hal esnafı ve üreticiler, “ Alanya için çok büyük bir şanssınız. Sizin gibisi 40 yılda bir gelir. Sizden başkasına oy yok. İnsanlara yaklaşım tarzınızı ve dürüstlüğünüzü takdirler karşılıyoruz. Alanya’da çok haksızlık var. Artık bu düzen değişmeli ve halk, hak ettiği hizmetleri almalı. Bu seçimde Antalya’da Muhittin Başkan, Alanya’da siz ve Meclis Üyesi Adaylarınız olmak üzere 3 oyu da vereceğiz” şeklinde sözlerle desteklerini belirttiler. Hal girişinde Özçelik’e rastlayan bir üreticinin “Yenilik yenilik yenilik” diye seslenmesi de dikkat çekti. Esnaflar ziyaret sırasında Özçelik’ten farklı istihdam alanlarının oluşturulmasını istedi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK SÖZÜ

Alanya’nın potansiyelini ortaya çıkararak, her alanda üreten ve nitelikli istihdam yaratan bir kent vizyonunu hayata geçirme sözünü veren CHP Adayı Özçelik, “Yapacağımız çalışmalarla tarım, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değer üreten bir şehir haline geleceğiz. Açacağımız ihtisas siteleri ve ihtiyaç duyulan alanlarda kuracağımız meslek edindirme kursları, çırak barınma ve eğitim yurtları ile yerel iş imkânlarını çoğaltarak, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağız. Ayrıca genç ve kadın girişimciliği destekleyeceğiz. Alın teri döken, ekmeğinin kazancında olan her esnaf ve üreticilerimizin yanındayız.” dedi. (CHP Alanya BÜLTEN)