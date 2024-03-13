13 Mar 2024 - 16:48- Siyaset G:

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel, yarın açılış yapacak

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yarın MHP Alanya İlçe Başkanlığı Oba/Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel, yarın açılış yapacak mask
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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; kadın seçmen iletişim merkezi, ilçe merkezi ve Konaklı’daki seçim ofislerinin ardından yarın Oba-Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi’ni hizmete açacak. Oba Mahallesi, Çarşamba Caddesi, Çarşamba Camii’nin önünde hizmete girecek olan seçmen iletişim merkezinin açılışı öncesi saat 19.07’de vatandaşlar için iftar programı düzenlenecek. İftarın ardından saat 19.45’te seçmen iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirilecek.
Başkan Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanlığı Oba/Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi açılışına ve iftar programına tüm vatandaşları davet etti.
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13 Mar 2024 - 16:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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