Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel, yarın açılış yapacak

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; kadın seçmen iletişim merkezi, ilçe merkezi ve Konaklı’daki seçim ofislerinin ardından yarın Oba-Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi’ni hizmete açacak. Oba Mahallesi, Çarşamba Caddesi, Çarşamba Camii’nin önünde hizmete girecek olan seçmen iletişim merkezinin açılışı öncesi saat 19.07’de vatandaşlar için iftar programı düzenlenecek. İftarın ardından saat 19.45’te seçmen iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirilecek.
Başkan Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanlığı Oba/Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi açılışına ve iftar programına tüm vatandaşları davet etti.
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; kadın seçmen iletişim merkezi, ilçe merkezi ve Konaklı’daki seçim ofislerinin ardından yarın Oba-Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi’ni hizmete açacak. Oba Mahallesi, Çarşamba Caddesi, Çarşamba Camii’nin önünde hizmete girecek olan seçmen iletişim merkezinin açılışı öncesi saat 19.07’de vatandaşlar için iftar programı düzenlenecek. İftarın ardından saat 19.45’te seçmen iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.