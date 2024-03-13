Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu antrenmana çıkmadı

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Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hafta sonu oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililerde devre arasında transfer edilen Thomas Meunier, karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Kaynak: Fanatik