Alanya rüzgarı bu sefer Moskova’da esecek

Uluslararası MITT Turizm Fuarı, son 30 yıldır aralıksız olarak Moskova'da gerçekleşiyor.

Seyahat ve Ağırlama firmaları ve kurumları için etkili bir B2B etkinliği olarak dünya çapında tanınan MITT, her yıl Rusya'dan ve dünyanın dört bir yanından seyahat sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir kitleyi kendine çekiyor. Fuar bu yıl 19-21 Mart 2024 tarihlerinde kapılarını açacak.

22 ülkeden 768 firma ve kurumun katılacağı fuarda, Alanya’da kendine ait özel standı ile yer alacak. ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’nun Alanya adına katılacağı fuar 3 gün sürecek.

Tur operatörleri ve seyahat acenteleri, ulusal turizm ofisleri, bölgesel turizm ofisleri, kruvaziyer acenteleri, oteller ve konaklama tesisleri, MICE ajansları, Glamping(kamp turizmi), sağlık ve tıp merkezleri, nakliye şirketleri, seyahat teknolojisi şirketleri, HoReCa ( Otel, restoran ve kafe), müzeler ve parklar, macera turizmi temsilcileri etkileşimde bulunacak. Fuarda, 2024 sezonunda Rus turistlerin tatil tercihlerine dair ipuçları da alınmış olacak.