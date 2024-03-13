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Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, Antalya'da başladı

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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı.

13 Mar 2024 - 15:05 AA Antalya- Spor

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