Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, Antalya'da başladı

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Türkiye Okçuluk Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Makaralı ve klasik yay kategorilerinde yapılan organizasyonda, 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor.

Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.