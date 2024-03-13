1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü

Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 Türk lirası almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.

Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı. Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: KARAR