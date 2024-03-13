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1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü

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Esenyurt'ta sigara almak isteyen müşteri, karta 1.5 TL komisyon kesmek isteyen market sahibi ile kavga etti. Dehşet anlarını güvenlik kamerası kaydederken müşteri kendisine "yürü hadi" diyen market sahibine "sen kime yürü diyorsun, seni öldürürüm lan" sözleriyle karşılık verdi. Öte yandan marketin kapısında vatandaşların kavgayı izlediği görüldü.

1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü
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Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 Türk lirası almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.

Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı. Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: KARAR

# Bir, Gelen, etti, Market, Kavga

13 Mar 2024 - 16:14 - Asayiş

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