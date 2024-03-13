İzmir'de babasıyla arbede yaşayan oğul tabancayla vuruldu

İzmir'de babası ile çıkan arbedede tabanca ile vurulan Harun Kıyak (35), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Harun Kıyak ile babası A.K. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Harun Kıyak, babası A.K.'nin üzerine kılıç ve bıçakla yürüdü. Çıkan arbede Harun Kıyak, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli baba, ilk ifadesinde, kendisine kılıç ve bıçakla saldıran oğlunun arbede sırasında tabanca ile vurulduğunu söyledi. Arbedede yaralandığını da ifade eden A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA