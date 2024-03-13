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Görenleri dehşete düşüren nişanlı şiddeti kamerada

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Erkek şiddeti verilen cezaların caydırıcı olmaması sebebi ile önlenemiyor. İ.Ö isimli genç kadın, nişanlı olduğu erkek tarafından öldüresiye dövüldü. 21 yaşındaki kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görenleri dehşete düşüren nişanlı şiddeti kamerada
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Dehşet veren olay İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç., nişanlısı İ.Ö.'yü çalıştığı iş yerinde arkadaşının sevgilisine hakaret etmekle suçlayarak 'Arkadaşımın namusuna laf edemezsin' diyerek öldüresiye dövdü. Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. polise giderek şikayetçi oldu.

'5-6 DAKİKA ARALIKSIZ DÖVDÜ'

B.Ç.'nin kendisini ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdüğünü söyleyen genç kadın "O an öleceğimi düşündüm. Vurduğu demir sivri bir demir. Daha güçlü vursa kafama girmesi çok büyük olasılıktı. Canım çok yandı." ifadelerini kullandı. Genç kadın, B.Ç'nin daha önce şiddet eğilimleri olduğunu ama tekrarlamayacağını söylediği için ilişkiye devam ettiğini söyledi.

'BİR ÇANTA KADAR DEĞERİM YOKMUŞ'

B.Ç.'nin olay sırasında yere düşen çantayı alıp yerine koyduktan sonra kendisini dövmeye devam ettiğini belirten genç kadın, "Ben gözümle uğraşıyordum. Kafamı kaldırdığımda onu o şekilde gördüğümde kendimi berbat bir halde hissettim. Bir çanta kadar değerimin olmadığını hissettim." ifadelerini kullandı.

Darp raporu aldığını belirten İ.Ö. B.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını sürecin mahkemede devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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13 Mar 2024 - 16:04 - Asayiş

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