- Asayiş

Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu

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Alanya'da meydana gelen korkunç olayda aralarında alacak-verecek husumeti bulunan şahıslardan biri bıçağını çekince kan aktı.

Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu mask
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Edinilen bilgiye göre olay Oba Mahallesi’nde meydana geldi.

İ.G. ile H.A. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. belinden çıkarttığı bıçak ile İ.G’yi koltuk altından bıçakladı.

Olayın ardından İ.G’nin akrabası olan M.G. olay yerine gelerek ruhsatsız tabancasıyla havaya 3 el ateş açtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye götürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili İ.H. ve M.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldılar.
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13 Mar 2024 - 14:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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