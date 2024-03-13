Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu

Edinilen bilgiye göre olay Oba Mahallesi’nde meydana geldi.
İ.G. ile H.A. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. belinden çıkarttığı bıçak ile İ.G’yi koltuk altından bıçakladı.
Olayın ardından İ.G’nin akrabası olan M.G. olay yerine gelerek ruhsatsız tabancasıyla havaya 3 el ateş açtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye götürdü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili İ.H. ve M.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldılar.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.