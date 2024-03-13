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M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış

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İnşaat ve emlak sektörü denince akla gelen ilk firmalardan olan M.M.T. Tunç Group İnşaat’ın Kıbrıs satış ofisi, Girne’de düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı

M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış
M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış
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GERÇEKLEŞTİRDİĞİ projelerle inşaat ve emlak sektörünün devleri arasına giren M.M.T. Tunç Group İnşaat Alanya’dan sonra Kıbrıs’ta satış ofisini hizmete açtı. Görkemli açılışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Satış ofisinin açılış kurdelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve M.M.T. Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç beraber kestiler.

M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış

‘KIBRIS’TA BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ’

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren M.M.T. Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç, “M.M.T. Tunç Group çok büyük ve uluslararası bir kadro. Türkiye’de birçok önemli yerlerde faaliyetlerimiz bulunmakta, bunlara yeni bir lokasyon olarak gözbebeğimiz Kıbrıs’ı eklemek bizim için onur ve gurur verici oldu. Vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığımız satışlar yüzde 30’u geçmiştir. Öncelikle bizlere desteklerini esirgemeyen, Kıbrıs Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar’a, Kıbrıs Başbakanımıza ve bakanlarımıza, iş ortaklarımıza, M.M.T. Tunç Group İnşaat’ın büyük ailesi olan ekibimize ve aileme çok teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle Kıbrıs’ta büyük işler başaracağız’’ diye konuştu.

M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış
M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış

‘KIBRIS’I HEP BİRLİKTE TANITACAĞIZ’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, “Bize inanmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi memleketi gibi görmekte olan ve burada farklı yatırımlarla ülke ekonomisine ve ülkenin tanıtımına hizmetleri geçenleri kutluyorum. Başta Kadir Bey kardeşim ve Tunç guruba başarılar diliyorum. Yatırım işi güven meselesidir. . Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ni tanıtmak için hep birlikte çalışmamız gerekir. Kıbrıs’ı tanıtmak için bu yatırımların artması gerekiyor” dedi.

M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış
M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış
M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış
M.M.T. Tunç Group’tan Kıbrıs’ta görkemli açılış

# Bir, yüzde, türkiye

13 Mar 2024 - 14:08 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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