Antalya ve Alanya'da ev sahiplerine kötü haber: 2 milyon ev sahibine inceleme başlatıldı

Son 3 yıldır çok yüksek oranlarda seyreden kira fiyatları Maliye Bakanlığı'nın da radarına girdi. Bakanlık, kira gelirlerini çok yönlü bir incelemeye tabi tutmaya hazırlanıyor. Bu durum özellikle Antalya ve Alanya'da hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Mart ayı, kira geliri elde edenler için önemli bir dönüm noktası.

2 MİLYON EV SAHİBİ İNCELENECEK

Maliye Bakanlığı, bu ay itibarıyla kira gelirlerini mercek altına alarak kapsamlı bir incelemeye başlayacak. Bakanlık bu yıl yaklaşık 2 milyon konutu tek tek kontrol edecek, kiralık konutlar belirlenecek. Bu incelemede nüfus kayıt sistemi, tapu kayıtları ve banka hesap hareketleri karşılaştırılarak "diğer" tanımlamayla yapılan düzenli ödemelerin tümü kira ödemesi olarak değerlendirilecek.

İNCELENECEK KALEMLER

Nüfus kayıt sistemi: Kiracı ve ev sahibinin ikamet adresleri kontrol edilecek.

Tapu kayıtları: Mülkün kime ait olduğu ve kira geliri elde edip edilmediği teyit edilecek.

Banka hesap hareketleri: Bankalar üzerinden yapılan düzenli ödemeler kira ödemesi olarak değerlendirilecek.

Maliye Bakanlığı, banka hesaplarında kira geliri olduğuna dair şüphe duyulan kişilere hesaplarında kira geliri olup olmadığını soracak.

Kira gelirini eksik veya yanlış beyan edenlere misli ile vergi ve ceza kesilecek. Vergi cezası hesabında, evin belediye rayici esas alınacak ve %5'i emsal kira bedeli kabul edilecek. Bu bedel üzerinden gelir vergisi hesaplanacak ve bir kat vergi ziyanı cezası uygulanacak.

Kira geliri elde edenler, beyanlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları ve gerekli belgeleri saklamaları önemlidir. Maliye Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda eksik veya yanlış beyan tespit edilirse, yüksek vergi cezaları ile karşı karşıya kalınabilir.

Konutlarda, aylık kira bedeli 500 TL ve üzerinde olan kira gelirlerinin, işyerlerinde ise herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın kira bedellerinin banka veya benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla ödenmesi zorunlu hale getirildi. Bu sayede kira gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amaçlanıyor.

KİRACILAR KENDİNİ GÜVENE ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kiracılar, kira bedelini bankaya veya PTT'ye yatırarak işlem belgesini almalıdır.

Ev sahipleri, kiracıdan aldığı işlem belgesini saklamalıdır.

Vergi kaçakçılığının önlenmesi

Kira gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi

Uyuşmazlıkların önlenmesi

Kira bedeli bankaya veya PTT'ye yatırılmadığı takdirde, hem kiracıya hem de ev sahibine cezai yaptırım uygulanabilir. İşlem belgesi kaybolmaması için özenle saklanmalıdır.