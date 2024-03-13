13 Mar 2024 - 13:24- Asayiş G:

Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

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Alanya'da meydana gelen kazada, kamyonet ve minibüsün çarpışması ile ortalık savaş aşanına döndü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var mask
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Edinilen bilgiye göre kaza, bu gün sabah saatlerinde D-400 kara yolu İncekum bölgesinde meydana geldi.

S.D. (53) idaresindeki 07 HKG 96 plakalı minibüs ile sürücüsünün A.K. (33) olduğu 07 BEF 519 plakalı kamyonet çarpıştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü S.D. ile birlikte yolcu olarak bulunan H.A., G.G., B.Ö., Ö.Ö., H.D.A.G. ve D.G. isimli kişilerin yaralı olarak ilçedeki iki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazada kamyonet sürücüsü A.K ile araçta bulunan yolcu yara almadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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13 Mar 2024 - 13:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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