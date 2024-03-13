Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza, bu gün sabah saatlerinde D-400 kara yolu İncekum bölgesinde meydana geldi.
S.D. (53) idaresindeki 07 HKG 96 plakalı minibüs ile sürücüsünün A.K. (33) olduğu 07 BEF 519 plakalı kamyonet çarpıştı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü S.D. ile birlikte yolcu olarak bulunan H.A., G.G., B.Ö., Ö.Ö., H.D.A.G. ve D.G. isimli kişilerin yaralı olarak ilçedeki iki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kazada kamyonet sürücüsü A.K ile araçta bulunan yolcu yara almadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.