Metaş Group Alüminyum A.Ş. iftarda buluşturdu

ALANYA’NIN en köklü firmalarından olan Metaş Group Alüminyum A.Ş., düzenlediği iftar programıyla esnafı bir araya getirdi. Keyf-i Ala Restoran’da gerçekleştirilen iftar programına Metaş Group Alüminyum A.Ş. yetkilileri, çalışanları ve çok sayıda esnaf katıldı. Edilen duaların ardından davetliler iftarlarını açtı. İftar Programı hakkında konuşan Metaş Group Alüminyum A.Ş. sahibi Mehmet Taşkın, “Firmamız Metaş Group Alüminyum A.Ş. olarak 2003 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Alanya’da toptan ve perakende satış mağazamız vardır. Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde de fabrikamız ile hizmet vermekteyiz. Alüminyum profil üretiyoruz. Endüstriyel ve doğramalık çeşitlerimiz var. İftar programlarını uzun yıllardır yapıyoruz. Hem esnaflar kendi aralarında hem de biz esnaflarla kaynaşıyoruz. Gayet keyifli bir durum. Bu mübarek günlerin böyle bir kaynaşmayla pekişmesi bizi mutlu ediyor” diye konuştu.