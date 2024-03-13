Eşinin telefonunu karıştıranlara Yargıtay'dan kötü haber

Eşler arasındaki telefon gizliliği konusu, son zamanlarda artan bir endişe kaynağı haline geldi. Ancak, eşlerden birinin diğerinin telefonunu habersizce karıştırması ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Öyle ki uzman isimlerde konu hakkında kritik uyarıda bulundu.

EŞİNİZ BİLE OLSA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDEMEZSİNİZ

Ünlü avukat Oğuz Yavuz, konuya dair çarpıcı açıklamada bulundu. Yavuz, “Eşlerden biri diğer eşin telefonunu ondan habersiz şekilde karıştırıyor. Ancak konuşma kayıtları, mesajlar, sosyal medya mesajlarındaki özel yazışmalar gibi telefonun için yer alan bilgilerin tamamı özel hayatın gizliliği kapsamında ve kanun tarafından da korunmakta. ‘Eşim arasında gizli saklı bir şey olamaz’ gibi düşünülse de burada dahi özel hayatın gizliliği söz konusu” dedi.

EŞİNDEN GİZLİ SAKLISI OLMAYAN DİYE BİR ŞEY YOK

Eşim arasında gizli saklı bir şey olamaz" gibi yaygın bir inanışın dahi özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söylediğini aktaran Yavuz, Yargıtay’ın TCK 134 kapsamındaki kararda bu gizliliği ihlal eden kişiyi 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası alabileceğini hatırlattı. Yavuz, “Ayrıca, bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılması durumunda ceza daha da ağırlaşabilir” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİNİN TEMELİ GÜVEN VE GİZLİLİKTİR

Bazı istisna durumlarının da olduğunu belirten Yavuz, bir telefona bakılması gerekiyorsa, izin alınarak bakılması daha sağlıklı olacağını söyledi. Yavuz, “Eşler arasındaki güven ve gizlilik, ilişkilerin temel taşlarından biridir. Bu nedenle, telefon gibi kişisel alanlara saygı göstermek önemlidir” söyleminde bulundu.