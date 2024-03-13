İstanbul'da düğüm yüzde 2-3 ile çözülecek: 9 anket şirketi birden sonuçları açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine günler kala yayınlanan anket sonuçları büyük heyecan yarattı. İstanbul'da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı’nin adayı Murat Kurum arasında yaşanan kıyasıya yarış, açıklanan vaatler ve bu olaylara vatandaşın tepkisi İstanbul'da başa baş bir seçim yarışının yaşanacağını işaret ediyor.

İMAMOĞLU MU, KURUM MU ÖNDE?

Seçimlere kısa bir süre kalırken herkes İstanbul'da kim önde? Hangi aday kazanacak? Gibi sorulara yanıt arıyor.

Bu kapsamda vatandaşın merakını gidermek için 9 anket şirketinin İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği anket sonuçları belli oldu.

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık Şirketi’nin 21 Şubat - 9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.

KONDA

Konda’nın 2-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinde Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38,2 olurken, tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranı yüzde 32,2 olarak hesaplandı.

METROPOLL

MetroPOLL Araştırma şirketinin 21-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul’un 39 ilçesinde 1664 kişi ile gerçekleştirdiği ankette ise İmamoğlu yüzde 43,5 ile en yüksek oyu alırken Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum yüzde 40,2 oy alacağı hesaplandı.

SONAR

İktidara yakınlığı ile bilinen Sonar Araştırma’nın 22 Şubat’ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor.

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ASAL ARAŞTIRMA

Asal Araştırma’nın 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 40.8 oy alacağı tahmin ediliyor.

OPTİMAR

Optimar’ın İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği ankette, “Ekrem İmamoğlu’na oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, “Murat Kurum’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu.

BETİMAR

Betimar’ın gerçekleştirdiği anketlerde ise Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki farkın 2-2,5 puan farkla İmamoğlu’nun yarışı önde götürdüğü değerlendirildi.

İMAMOĞLU’NUN ANKETİ

İmamoğlu’nun kendi ekibinin yaptırdığı anketlere göre, mevcut durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 43,1 oy alırken, Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alıyor.

KURUM'UN ANKETİ

Kurum’un kendi ekibinin yaptığı anketlere göre, şu anki durumda yaklaşık olarak 1,5 puan önde olduklarını hesapladılar.