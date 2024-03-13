TDK'ya Alanyalı Başkan Yardımcısı

TÜRK dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak amacıyla kurulan Türk Dil Kurumu’na Alanyalı bir isim başkan yardımcısı olarak atandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan kuruma yapılan bu atama Alanyalıları heyecanlandırdı. Eğitim hayatı boyunca sayısız akademik başarıya imza atan ve önemli pozisyonlarda görev alan Doç. Dr. Harun Şahin, 7 Mart 2024 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

DOÇ. DR. HARUN ŞAHİN KİMDİR?

Alanya doğumlu olan Şahin’in özgeçmişi şöyle: “Doç. Dr. Harun Şahin, 1975 yılında Alanya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Alanya’da tamamladı. 1993 yılında Denizli Sarayköy Lisesinden, 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla Yozgat, Van ve Kayseri illerinde Türkçe / Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Harun Şahin, 2004 yılında Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu kararı ile Suudi Arabistan Riyad Uluslararası Türk Okuluna görevlendirildi. 2004-2009 yılları arasında T.C. Riyad Büyükelçiliği Riyad Uluslararası Türk Okulu Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında, Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu “Bakanlık Müfettişliği Sınavı”nı birincilikle kazandı. 2009-2014 yılları arasında “Bakanlık Müfettişi” olarak görev yaptı. 2014 yılında, Yükseköğretim Kuruluna “Denetleme Uzmanı” olarak görevlendirildi, yaklaşık sekiz yıl bu görevi yürüttü.

Harun Şahin, 2006 yılında, Prof. Dr. Nevzat Özkan’ın danışmanlığında Cemil Meriç’in Eserlerinde Özel Adlar ve Özel Anlama Yüklenmiş Kelimeler isimli yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı, 2018 yılında Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın danışmanlığında Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerindeki Değerler ve Bu Değerlere Yönelik Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi isimli doktora tezi ile bilim doktoru, 18.11.2020 tarihinde doçent ünvanı aldı.

30.05.2021 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atanan Doç. Dr. Harun Şahin’in, “Türkçe Eğitim, Türk Kültürü, Değerler Eğitimi” üzerine çok sayıda bilimsel makalesi ve kitap bölümü, uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirisi bulunmaktadır. Harun Şahin, “Erken Okul Terkinin Önlenmesi”, “Sembolik Şiddet”, “Yalnızlık”, “Çocuk Edebiyatında Mültecilik”, “Uluslararası Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine ve Sosyal Hayata Uyumu (Software of Student)”, “ Türkiye’de Yaşayan Sığınmacıların Türkçe Tıp Diline Uyumu” gibi “Avrupa Birliği Projeleri”nde koordinatörlük, yürütücülük ve danışmanlık yaptı.

Hâlen, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde akademik çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Harun Şahin, 7 Mart 2024 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı. Arapça ve İngilizce bilen Doç. Dr. Harun Şahin evli ve 3 kız babasıdır.” (Toygar DİM)