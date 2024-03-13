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Sahurda pijama ile göbek şov

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Tekirdağ'da kaydedilen görüntülerde bir kadının Ramazan davulcusunun yanına gelerek göbek attığı anlar yer aldı. "Trakya'da sahur" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral olmayı başardı.

Sahurda pijama ile göbek şov mask
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Mahalleliyi sahura kaldırmak için gelen Ramazan davulcusu ilginç bir sürprizle karşılaştı. Pijamasıyla sokağa inen kadın davulcunun yanına gelerek göbek atmaya başladı. O anlarda balkona çıkan annesine seslenen kadın, "Vur davulcu davula. Annem kalksın sahura" diyerek mani okumayı da ihmal etmedi.



YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Görüntüler  sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdi buna gerek var mıydı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Trakya enerjisine hayranım" yorumunu yaptı.

Kaynak: MYNET
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13 Mar 2024 - 11:22 - Magazin

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