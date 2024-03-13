Sahurda pijama ile göbek şov

Mahalleliyi sahura kaldırmak için gelen Ramazan davulcusu ilginç bir sürprizle karşılaştı. Pijamasıyla sokağa inen kadın davulcunun yanına gelerek göbek atmaya başladı. O anlarda balkona çıkan annesine seslenen kadın, "Vur davulcu davula. Annem kalksın sahura" diyerek mani okumayı da ihmal etmedi.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Görüntüler sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdi buna gerek var mıydı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Trakya enerjisine hayranım" yorumunu yaptı.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.