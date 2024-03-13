Alanya'da 5 yıldızlı otel alevlere teslim oldu

Edinilen ilk bilgilere göre, bu sabah Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın büyüyerek paniğe yol açarken alevler çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ve canhıraş müdahalesiyle söndürülen yangın, otelde ciddi hasara yol açtı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.