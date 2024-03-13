Kestel’den Özçelik’e söz

“BİRLEŞ Alanya” çağrısıyla yola çıkan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, ekibi ile birlikte saha çalışmalarını Kestel Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Özçelik’e çalışmalarında CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Çift yönlü gerçekleştirilen ziyaret turunda işletmelere bol kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulunan Özçelik, alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Temasları esnasında üniversite öğrencileriyle karşılaşan Özçelik'e “ Sosyal ve sanatsal etkinlikler yapacak mısınız?” soru yöneltildi. Özçelik, “Biliyorsunuz Alanya’da kültür sanat etkinlikleri için 30 yıl önce yapılmış Alanya Kültür Merkezi dışında bir yer yok. Biz, DEMAŞ diye bilinen alanı sosyal ve kültürel bir ada olarak projelendirdik. Bu bölgeye Alanya’ya yakışır büyüklükte ve güzellikte bir Kültür Merkezi inşa edeceğiz. Bundan böyle gerek izleyici gerekse atölye çalışmalarının katılımcısı olarak Alanya’da yaşayanlar ve misafirler sanatın her türlüsüne kolayca erişebilecekler, cadde ve sokaklarımız sanatın izleri ile renklenecek" yanıtını verdi.

Trafikte seyir halindeyken arabasını durdurup, heyecan içinde Özçelik’in yanına gelen bir vatandaş, “Doğru bir tanedir ve o da sensin Başkanım” dedi ve fotoğraf çektirdi.

Özçelik ile ekibi muz depolarına uğrayıp, çalışanlara kolaylıklar diledi ve işletmecilerden muz üretimi hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında bir müzisyen ise Özçelik’ten düğün salonlarında müzisyenlerin hazırlıklarını yapabileceği bir oda tahsis edilmesini istedi.

EN İYİ KADRO SİZDE

Başkan Adayı Özçelik ile esnaf ve vatandaşlar arasında samimi diyaloglar yaşandı. Özçelik ve ekibinden övgüyle bahseden esnaf ve vatandaşlar, “En iyi kadro sizde. İnanıyor ve güveniyoruz ki Alanya için çok güzel hizmetler yapacaksınız. Projelerinizi öğrendik ve çok beğendik. Kestel Mahallesi olarak çok sıkıntılar yaşadık. Sorunlarımızın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Değişimin zamanı geldi ve çoktan geçti. Siz ve ekibiniz, Alanya’ya söz verdiniz. Bunu da bir manifestoyla açıkladınız. Biz de size söz veriyoruz ve yanınızdayız” sözleri ile desteklerini ilettiler.

VERİMLİ ÇALIŞACAĞIZ

Alanya’da yaşayan herkesin gurur duyacağı bir şehri inşa edeceklerini vurgulayan Osman Tarık Özçelik, “Alanya’mızı yeni bir anlayışla yönetmek üzere, “Kentimize sözümüzdür” dedik ve hep birlikte söz verdik. İlke ve prensiplerimizi manifesto haline getirip, İlçe Başkanımız ve 37 Meclis Üyesi Adayımızla birlikte imzaladık. Planlı, programlı, kurallı ve kimlikli bir Alanya için durmaksızın çalışacağız. Halkımızı gururlandıracak projeleri hayata geçireceğiz. Görevi devraldığımızda şehrimiz her bir vatandaşımızın mutlu, huzurlu olduğu ve marka değeriyle dengeli olarak kalkınan bir kent haline gelecek. Halkımız, “Yalnız yürümeyeceksiniz, yanınızdayız” mesajlarıyla bizleri onurlandırıyor. Biz de diyoruz ki, hep birlikte mutlu ve huzurlu bir geleceğe yürüyeceğiz. Emeklisinden işçisine, memurundan esnafına, sanayicisinden çiftçisine, öğrencisinden işsizine tüm vatandaşlarımızı kucaklayan sosyal belediyecilikle çalışacağız. Alanya’mızın dayanışmayı ön planda tuttuğu bir kent olacağının sözünü veriyoruz.” dedi. (CHP BÜLTEN)