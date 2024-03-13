- Gündem

Son Dakika! Türkiye sallanıyor, 3 ilde peş peşe depremler: Akdeniz gece boyu sallandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye son olarak yaşadığı 6 Şubat’taki deprem felaketlerinin ardından sallanmaya devam ediyor. Dün geceden bu yana da yine deprem haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Sivas ve Hakkari'deki depremlerle ilgili AFAD son dakika verilerini duyurdu.

Son Dakika! Türkiye sallanıyor, 3 ilde peş peşe depremler: Akdeniz gece boyu sallandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklündeki depremin ardından süren artçılar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Son olarak Dün akşam saat 22.59 sularında Biga’da bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.


SİVAS’DA DA DEPREM OLDU
Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.

HAKKARİ'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR
Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler bölge halkını paniğe soktu. Bölgede artçı depremler devam ederken, AFAD'dan açıklama geldi.

Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.


Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.

UZMANLARDAN "7 ÜSTÜNDE DEPREM" UYARISI
Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.

AKDENİZ DE SALLANDI
Akdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler korkuttu.

# Saat, etti, Son, Bir, devam, Yer, Çanakkale, açıklandı

13 Mar 2024 - 10:27 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Eylem Tok'a telefon kapattıran soru mask
Eylem Tok'a telefon kapattıran soru
Son dakika - Osmaniye'de deprem! mask
Son dakika - Osmaniye'de deprem!
Feci olay! Kendisini tabancayla vuran husumetlisini öldürdü mask
Feci olay! Kendisini tabancayla vuran husumetlisini öldürdü
O müdür yardımcısı tutuklandı! Öğrencilere cinsel istismar... mask
O müdür yardımcısı tutuklandı! Öğrencilere cinsel istismar...
Malatya'da korkutan deprem mask
Malatya'da korkutan deprem
Antalya ve Alanya'da büyük deptem bekleniyor mu? Hangi fay hatlarına dikkat edilmeli? mask
Antalya ve Alanya'da büyük deptem bekleniyor mu? Hangi fay hatlarına dikkat edilmeli?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber