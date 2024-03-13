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Sonunda bu da oldu! Google'ı kandırdık... Olmayan gölü nasıl gösterdi?

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Kadıköy'deki bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat çalışması, kazı ve temel atma aşamalarının tamamlanmasının ardından durdu. Ancak, inşaat sahası yağmurlarla birlikte suyla doldu. Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum, sosyal medyada da gündeme otururken göle dönen çukur, drone ile görüntülendi.

Sonunda bu da oldu! Google'ı kandırdık... Olmayan gölü nasıl gösterdi? mask
Sonunda bu da oldu! Google'ı kandırdık... Olmayan gölü nasıl gösterdi?
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Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından beklenmedik bir şekilde durdu. Aradan geçen zaman içerisinde ise, temel çukuru su ile dolarak adeta bir göle dönüştü.

GOOGLE 'GÖL' OLARAK ALGILADI

Bu durum, haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukurun göl olarak algılanmasına neden oldu. Sosyal medyada da gündeme gelen su dolu çukur, bir drone ile görüntülendi. Görüntülerde, kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu ve suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.

'BAYAĞIDIR BU ŞEKİLDE'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, çukurun bulunduğu bölgedeki vatandaşlar da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu görüşler arasında yer alan Gökhan Gönültaş, su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını belirterek, "Açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi.

Diğer bir vatandaş olan Arif Özçam ise, "İnşaatları açıyorlar, temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.

Sonunda bu da oldu! Google'ı kandırdık... Olmayan gölü nasıl gösterdi?

Kaynak: Karar

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13 Mar 2024 - 10:17 - Gündem

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