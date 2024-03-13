13 Mar 2024 - 10:08- Ekonomi G:

Dünyanın en iyi otelleri seçildi: Antalya zirvede

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Dünya çapında tur operatörlüğü yapan Coral Travel'in 20 yıldız düzenlediği Dünyanın en iyi otelleri ödülünü Antalya'dan bir otel aldı.

Dünyanın en iyi otelleri seçildi: Antalya zirvede mask
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Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Coral Travel'in düzenlediği ve 20 yıldır her yıl verilen Starway World Best Hotels Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Antalya'dan Ela Excellence Resort Belek 'En iyi otel' ünvanını alarak Antalya'ya gurur yaşattı.

Starway World Best Hotels Awards 23’te “En İyi Otel” kategorisinde birincilik ödülünün yanında “ Çocuk Dostu Otel” ve “Çevre Dostu Otel” kategorilerinde de dünyanın en iyi ilk 5 oteli listesine girerek ödül kazandı.

Ela Excellence Resort Belek Turizm Koordinatörü Korhan Alşan, “ Son 20 yıldır düzenli olarak müşteri memnuniyetlerinden hareketle sektörümüzü ödüllendiren bu denli önemli bir ödülde Ela Excellence Resort Belek Ailesi olarak birinci olduğumuz için çok heyecanlıyız.  ITB tarafından Berlin’de düzenlenen ödül töreninde dünyanın en iyi otel ödülünün yanı sıra bizim için anlamı büyük olan çocuk ve çevre dostu bir otel olarak iki ayrı kategoride daha ödüle layık görülmüş olduğumuz için ayrıca mutluyuz” dedi.
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13 Mar 2024 - 10:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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