13 Mar 2024 - 09:43- Ekonomi G:

Ehliyet sahiplerine flaş uyarı: 15 TL için 12.978 TL ceza ödemeyin! Zaman bitiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Otomobil sürücülerinin her birinde olması gereken ehliyetlerde yapılan kökten değişiklikler bazı sürücülerin unutkanlığı nedeni ile korkunç cezalar ödenmesine yol açıyor. Eski tip ehliyetlerin süresi doluyor. 15 TL'ye değiştirilen eski tip ehliyetleri zamanında değiştirmeyenlere 12.978 TL ceza var....

Ehliyet sahiplerine flaş uyarı: 15 TL için 12.978 TL ceza ödemeyin! Zaman bitiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski tip ehliyetlerin kullanım süreleri dolarken yetkililerden sürücülere son dakika uyarıları geldi.

15 TL gibi küçük bir rakama değiştirilebilen eski tip ehliyetlerini değiştirmeyenleri 12.978 TL ceza bekliyor. Ehliyet yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almanız ve gerekli belgeleri hazırlamanız gerekiyor.

Sürücüler için hayati bir bilgilendirme yapıldı. B sınıfı ehliyet sahiplerine belirtilen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği belirtildi. Bu önemli ödemenin yapılmaması durumunda, sürücülerin karşılaşacakları ceza 12 bin TL'yi geçebilir.

Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 2016'nın sürüş öncesinde ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor; Aksi takdirde 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak.

1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Belirlenen bu süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak. Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor.

Ehliyetler yenilenmezse, trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport
Güncel biometrik fotoğraf
Geçerli bir sağlık raporu
Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)
Mevcut ehliyet
Adli sicil kaydı
Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)
Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

# ehliyet, fiyat, değiştirme, nere4den, Kaç lira, Son, ilgili, Bir, sağlık, Aralık, Yüksek, Ocak, ceza

13 Mar 2024 - 09:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kredi kartı kullanımına flaş kısıtlama! mask
Kredi kartı kullanımına flaş kısıtlama!
Bunu yapanlar yandı: Vergi müfettişleri iş başında! mask
Bunu yapanlar yandı: Vergi müfettişleri iş başında!
İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor! mask
İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor!
Vatandaşa büyük müjde geldi; Yüzlerce ürüne indirim geliyor mask
Vatandaşa büyük müjde geldi; Yüzlerce ürüne indirim geliyor
Alanya SYD’den Ramazan’da 3 milyon TL yardım mask
Alanya SYD’den Ramazan’da 3 milyon TL yardım
İş Bankası rekabeti kızıştırdı: Tek seferde 35.000 TL promosyon! Yok böylesi mask
İş Bankası rekabeti kızıştırdı: Tek seferde 35.000 TL promosyon! Yok böylesi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber