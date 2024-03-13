- Ekonomi

Dolar ve euro zirveye demir attı! Piyasalar durulmuyor

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Dolar ve euroda rekor serisi devam ediyor. Dolar/TL, piyasalarının açık olduğu saatte 32,6046 TL'ye kadar yükselerek, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü zirve seviyeye ulaştı. Euro ise, Euro/dolar paritesinin desteğiyle değer kazanarak 35,5733 TL ile rekorunu yineledi. İşte 13 Mart 2024 güncel döviz kuru...

Dolar ve euro zirveye demir attı! Piyasalar durulmuyor mask
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Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle yükselişi hızlanan dolar 32,6046 TL seviyesine kadar yükselerek zirve tazeledi. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 7.9 seviyesinde.

EURO'DA TARİHİ REKOR

Euro/TL ise, hafta ortasında Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle yeni tarihi rekor seviyesini test etti. Euro şu dakikalarda, zirvesini 35,5733 TL'ye kadar çıkarttı. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,0743 TL'de işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU (13 MART 2024 09:30)

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 13 Mart 2024 saat 09:30 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 41,0743 TL

ABD Doları: 32,0971 TL

Euro: 35,1257 TL

İsviçre Frangı: 36,5703 TL

Japon Yeni: 0,2168 TL

Suudi Arabistan Riyali: 8,7567 TL

Kaynak: Karar

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13 Mar 2024 - 09:36 - Ekonomi

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