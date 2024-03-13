Dolar ve euro zirveye demir attı! Piyasalar durulmuyor

Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle yükselişi hızlanan dolar 32,6046 TL seviyesine kadar yükselerek zirve tazeledi. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 7.9 seviyesinde.
EURO'DA TARİHİ REKOR
Euro/TL ise, hafta ortasında Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle yeni tarihi rekor seviyesini test etti. Euro şu dakikalarda, zirvesini 35,5733 TL'ye kadar çıkarttı. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,0743 TL'de işlem görüyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURU (13 MART 2024 09:30)
Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 13 Mart 2024 saat 09:30 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:
İngiliz Sterlini: 41,0743 TL
ABD Doları: 32,0971 TL
Euro: 35,1257 TL
İsviçre Frangı: 36,5703 TL
Japon Yeni: 0,2168 TL
Suudi Arabistan Riyali: 8,7567 TL
Kaynak: Karar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.