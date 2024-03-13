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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli vuracak

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Meteoroloji'nin yayımladığı 13 Mart'a ait hava durumu raporuna göre; Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Öte yandan Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini...

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli vuracak mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MUĞLA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ UYARDI

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Karar

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13 Mar 2024 - 08:46 - Gündem

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