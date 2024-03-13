Putin'den Finlandiya'ya nükleer saldırı tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğunu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi. Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

Kaynak: Sondakika