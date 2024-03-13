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Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının cezası belli oldu

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Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığa, 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
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Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Ayşe I, hasta 3 çocuğu olduğunu belirterek adalete sığındığını ifade etti.

Sanığın avukatı da emsal olabilecek Yargıtay kararlarını mahkemeye sunarak sanığın beraatini ve tahliyesini talep etti.

İddia makamı ise bir önceki celsede sunduğu dosyanın esasına ilişkin mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamının istenmesini tekrar etti.

Öldürülen İsmail I'nın (32) avukatı da mütalaaya iştirak ederek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadan sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayşe I'nın "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle mahkumiyetine karar vererek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet daha sonra, eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek iyi hal indirimleri de uygulayarak sanığın 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

- Karara sanığın babası tepki gösterdi

Karara tepki gösteren sanığın babası Süleyman Demir, kızının biri epilepsi hastası, 3 çocuğu olduğunu söyledi.

Eylemin istemeyerek kazayla olduğunu savunan Demir, "Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar davacıyız." dedi.

Sanık ailesinin avukatı Ahmet Onaran da evliliği şiddet ve tecavüzle başlayan bir kadının 10 yıl boyunca kendisinin, yakınlarının ve çocuklarının sistematik şiddet gördüğünü ifade etti.

Karardan dönülmesini isteyen Onaran, "Bu karara rağmen tahliye verilebilirdi, bu karar ve tutukluluğun devamına ilişkin kararla sadece Ayşe değil 1 yaşındaki epilepsi hastası oğlu diğer 8 ve 9 yaşlarındaki çocukları cezalandırılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız. Sonuna kadar Ayşe'yi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs 2023'te müstakil evde yaşayan Ayşe I, eşini av tüfeğiyle öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç çocuk annesi kadın tutuklanmıştı.

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13 Mar 2024 - 08:09 AA Burdur- Asayiş

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