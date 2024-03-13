Kredi kartı kullanımına flaş kısıtlama!

Bankaların aldığı yeni kararlara göre, nakit avans çekimlerinde taksit sayısı düşürüldü. Öte yandan nakit avans çekimlerindeki tutarlar da kart limitine sınırlama getirildi. Bu kararlar birçok bankanın mobil uygulamalarına da vakit kaybetmeden yansıdı.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları da yükseldi. Bu gelişmeler kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili piyasada önemli değişimlere yol açmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde kredi kartı harcamalarına dikkat çekmişti ve kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini, bu konuda çalışmalarının olduğunu belirtmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uymaları gerektiğini söylemiş ve bu konuda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi vermişti. Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konuların gündeme geldiğini ifade eden Şimşek, bankaların limit belirleme konusunda gerçekçi ve bütünlüklü bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini söylemişti.

Bu kapsamda kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren değişikliğe gidildi. Uzmanlar kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yapılacak yeni düzenlemeyi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra uygulanacağını bekliyordu ancak tarih öne çekildi.

NAKİT AVANSTA TAKSİT SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Kredi kartı limitleri, faiz oranlarının yükseltilmesi ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemede beklenen haber geldi. Alınan kararla birlikte bankalar, nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü. Bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin 25’i ile sınırlandırdı.

Merkez Bankası'ndan bankalara nakit avansta taksit sınırına dair bir yazılı talimat gitmediği, ancak sözlü yönlendirme yapıldığı iddia edildi. Bu değişiklik, enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"SEÇİME KADAR BİLE DAYANAMADI"

Kredi kartlarına yapılan kısıtlama ile ilgili ekonomist Murat Muratoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Seçime kadar bile dayanamadı! Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3'e düşürdü... Bari bir açıklama yapılsaydı!" dedi.

KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI DÜŞTÜ

Bir diğer uzman isim Şenol Babuşçu ise bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin 25’i ile sınırlandırdığına dikkat çekerek "Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin % 25’i ile sınırlandırılıyor.. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor." dedi.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

Öte yandan ihtiyaç kredileriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Birçok bankanın ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yükselttiği belirtilirken, bazı bankalarda bu oranın yüzde 5'in üzerine çıktığı belirtiliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber