Bunu yapanlar yandı: Vergi müfettişleri iş başında!

Bir kişinin banka hesabını başkasına kullandırmanın sıklıkla normal bir işlem gibi algılandığı ancak aslında vergi suçu teşkil ettiğinin altı çizilerek Danıştay'ın bu konuda verdiği önemli bir karar dikkat çekti.

Artık banka hesabını başkasına kullandırmanın vergi cezasıyla sonuçlanacak. Danıştay'ın aldığı karara göre, bu tür işlemler vergi suçu kapsamında değerlendiriliyor ve cezalı vergi ödenmesi gerekiyor.

Ekonomim gazetesi yazarı Abdullah Tolu'nun köşesinde yazdığına göre, Maliye, banka hesaplarını başkalarına kullandıranları "komisyonculuk faaliyeti" yapmakla suçluyor ve bu işlemleri vergilendirmeye başladı.

Danıştay'ın kararıyla birlikte, bu tür işlemlere vergi cezası uygulanması yönünde adımlar atılmış oldu. Bu tür suçlarla ilgili cezalar arasında hapis ve para cezası da bulunmaktadır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, vergi müfettişleri bu suçu işleyenleri MASAK'a bildiriyor ve suç duyurusunda bulunuyor.

Sonuç olarak, suçu işleyenlere hapis veya para cezası veriliyor. Ayrıca, Tolu'nun vurguladığı gibi, banka hesabını başkasına kullandıranların aslında komisyonculuk faaliyeti yaptığına da dikkat çekiliyor.

Maliye, bu kişileri vergi mükellefi olarak kabul ediyor ve banka hesaplarını detaylı bir şekilde inceliyor. Şüpheli para transferleri ve komisyon geliri tespit edildiğinde, ilgili kişilere vergi cezaları uygulanıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber