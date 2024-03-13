iPhone kullananlar dikkat bu özellik böyle: Flaş değişiklik

Apple'dan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada ürün geliştirici şirketlerin AB'deki uygulamalarını Apple Store üzerinden satmak zorunda kalmayacakları duyuruldu. Apple ürün geliştiricilerin uygulamalarını sunmak için daha fazla seçeneğe sahip olacağı belirtti. Böylece uygulamalar Apple Store zorunluluğu olmadan doğrudan girişimcilerin kendi web sitelerinden dağıtılabilecek.

Apple'ın App Store açıklamasında uygulama geliştiricilerin kendi pazar yerlerini kurmalarına da izin verildiği belirtildi.



Bu kapsamda, doğrudan satış yaparak ve Apple, App Store faturalama sisteminden vazgeçerek, burada ödenmesi gereken komisyonlardan kurtulabilecek.

Kısa bir süre önce AB'de resmen yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası (DMA), diğer hususların yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin yazılım ekosistemlerini rakiplerine açmalarını da zorunlu kıldı. Uyulmaması halinde yıllık küresel satışların yüzde 10'una varan dev cezalarla kesilebilecek.

Kaynak: Kamu Son Haber