İş Kur'dan istiihdam müjdesi: Personel aranıyor!

Türkiye genelinde iş arayanlar için yeni fırsatlar sunuluyor. İŞKUR, 9 il ve 36 ilçede Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde temizlik görevlisi ve işçi pozisyonları için geçici personel alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu olan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara başvurarak, işsizlikle mücadelede önemli bir adım atabilirler. Bu alımlar, ekonomik aktiviteyi canlandırmak ve istihdamı desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Valilik, Kaymakamlık ve il özel idareleri, KPSS'siz işçi alımları için başvuru şartlarını açıkladı. Mezuniyet şartı olmaksızın yapılacak bu alımlar için adayların belirtilen kriterlere uygun olması gerekiyor:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu'nun belli maddeleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık dışında sigortalı olmamak,

Emekli veya malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).



ALIMLAR ŞU İLLER İÇİN YAPILACAKTIR:

Kırşehir (Merkez, Kaman, Çiçekdağı, Akçakent, Mucur, Boztepe, Akpınar)

Şırnak (Uludere, İdil, Cizre)

Zonguldak (Kilimli, Alaplı, Ereğli, Kozlu)

İzmir (Balçova, Ödemiş, Tire, Torbalı, Buca, Karşıyaka, Menemen, Gaziemir, Beydağ, Selçuk,Karaburun, Narlıdere, Urla, Kınık)

Ağrı (Merkez)

Düzce (Merkez)

Antalya ( Serik)

Uşak (Sivaslı)

Iğdır (Merkez, Ulubey, Karahallı, Eşme, Banaz)

Başvuru süreci ve ilan detayları için adayların İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber