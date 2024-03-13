13 Mar 2024 - 02:16- Ekonomi G:

İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

İŞKUR'un yaptığı açıklamaya göre, 9 il ve 36 ilçede kaymakamlık ve valilik bünyesinde toplam 5 bin 924 temizlik görevlisi ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde iş arayanlar için yeni fırsatlar sunuluyor. İŞKUR, 9 il ve 36 ilçede Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde temizlik görevlisi ve işçi pozisyonları için geçici personel alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu olan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara başvurarak, işsizlikle mücadelede önemli bir adım atabilirler. Bu alımlar, ekonomik aktiviteyi canlandırmak ve istihdamı desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Valilik, Kaymakamlık ve il özel idareleri, KPSS'siz işçi alımları için başvuru şartlarını açıkladı. Mezuniyet şartı olmaksızın yapılacak bu alımlar için adayların belirtilen kriterlere uygun olması gerekiyor:


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu'nun belli maddeleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık dışında sigortalı olmamak,
Emekli veya malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).


ALIMLAR ŞU İLLER İÇİN YAPILACAKTIR:

Kırşehir (Merkez, Kaman, Çiçekdağı, Akçakent, Mucur, Boztepe, Akpınar)
Şırnak (Uludere, İdil, Cizre)
Zonguldak (Kilimli, Alaplı, Ereğli, Kozlu)
İzmir (Balçova, Ödemiş, Tire, Torbalı, Buca, Karşıyaka, Menemen, Gaziemir, Beydağ, Selçuk,Karaburun, Narlıdere, Urla, Kınık)
Ağrı (Merkez)
Düzce (Merkez)
Antalya ( Serik)
Uşak (Sivaslı)
Iğdır (Merkez, Ulubey, Karahallı, Eşme, Banaz)
Başvuru süreci ve ilan detayları için adayların İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor!

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Sosyal, Antalya, internet, Serik, türkiye, öğrenci, Emekli

13 Mar 2024 - 02:16 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kredi kartı kullanımına flaş kısıtlama! mask
Kredi kartı kullanımına flaş kısıtlama!
Bunu yapanlar yandı: Vergi müfettişleri iş başında! mask
Bunu yapanlar yandı: Vergi müfettişleri iş başında!
İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor! mask
İş Kur'dan istihdam müjdesi: Personel aranıyor!
Alanya SYD’den Ramazan’da 3 milyon TL yardım mask
Alanya SYD’den Ramazan’da 3 milyon TL yardım
Otomobilde rekabet büyüyor: 422.500 TL'si olana sıfır araba mask
Otomobilde rekabet büyüyor: 422.500 TL'si olana sıfır araba
Bankalardan flaş adım! Kredi kartlarına kısıtlama geldi... Nakit avans ve taksit sayıları düştü mask
Bankalardan flaş adım! Kredi kartlarına kısıtlama geldi... Nakit avans ve taksit sayıları düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber