- Spor

Üçte üç planları

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 16 Mart Cumartesi günü oynayacakları kritik Kayserispor maçını da kazanarak takımını tehlikeli bölgeden uzaklaştırmanın planlarını yapıyor

Üçte üç planları mask
Üçte üç planları
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TRENDYOL Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile kritik bir maç oynayacak olan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, zorlu sınavın hazırlıklarına önceki akşam başladı. Ligde üst üste Trabzonspor ve Sivasspor'u mağlup ederek 36 puana ulaşan ve ateş hattından uzaklaşan turuncu yeşilli ekip, aynı puana sahip olduğu rakibi Kayserispor'u da yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Çalışmalarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde dün yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu oyuncular, ısınma koşusu ile başladıkları idmanı dar alanda pas çalışmaları ile sürdürdüler. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çabukluk ve pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, idmanı çift kale maçla tamamladılar. Kayserispor maçına oyuncularını 3 puan parolası ile hazırlayan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde 3'te 3 yaparak 39 puana ulaşmak ve küme düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor. Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Üçte üç planları
Üçte üç planları

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, devam, Alanyaspor, süper lig

13 Mar 2024 - 02:13 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İbrahim Üzülmez sessizliğini bozdu! "Hadi aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın" mask
İbrahim Üzülmez sessizliğini bozdu! "Hadi aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın"
24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı mask
24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı
Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti? mask
Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti?
Fatih Karagümrük’te sürpriz ayrılık mask
Fatih Karagümrük’te sürpriz ayrılık
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "İki takım da güzel mücadele etti" mask
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "İki takım da güzel mücadele etti"
Alanya Belediyespor'dan tarihi zafer: 1-3 mask
Alanya Belediyespor'dan tarihi zafer: 1-3
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber