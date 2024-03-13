Üçte üç planları

TRENDYOL Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile kritik bir maç oynayacak olan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, zorlu sınavın hazırlıklarına önceki akşam başladı. Ligde üst üste Trabzonspor ve Sivasspor'u mağlup ederek 36 puana ulaşan ve ateş hattından uzaklaşan turuncu yeşilli ekip, aynı puana sahip olduğu rakibi Kayserispor'u da yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Çalışmalarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde dün yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu oyuncular, ısınma koşusu ile başladıkları idmanı dar alanda pas çalışmaları ile sürdürdüler. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çabukluk ve pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, idmanı çift kale maçla tamamladılar. Kayserispor maçına oyuncularını 3 puan parolası ile hazırlayan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde 3'te 3 yaparak 39 puana ulaşmak ve küme düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor. Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ