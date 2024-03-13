- Kültür-Sanat

Milli şairimiz anıldı

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ALANYA’DA 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı gerçekleştirildi.

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Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen program Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Savaşı konulu resim sergisi ile başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sevimlier tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Öğrenciler ise ‘İstiklal Marşı'na Dair’ konulu konuşmalar yaptılar. Devamında İstiklal Marşı Oratoryosu sergilendi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program sonunda Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve ALTSO Başkanı Eray Erdem tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü resim, şiir ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi. Programa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, diğer protokol üyeleri, oda başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Mar 2024 - 02:06 - Kültür-Sanat

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