Şahin Ramazan'da da durmuyor

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halkla buluşmaları, içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da aralıksız olarak devam ediyor.

Alanya'nın her köşesindeki ziyaretlerinde ve buluşmalarında yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan ve halk desteğini gittikçe arttıran Şahin, Alanya'da bugün esnaf ziyaretlerinde bulundu. Alanya esnafı da Alanya'nın her köşesinde olduğu gibi Şahin'i bağrına bastı. Şahin, esnafa yönelik projelerini anlattı ve yoğun destek aldı.

'EMEKÇİ DOSTLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Şahin, ekip arkadaşları ile birlikte Yurtiçi Kargo çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Şahin, bu buluşmaya ilişkin sosyal medya mesajında "Ekip arkadaşlarım ile birlikte Yurtiçi Kargo’da çalışan dostlarımızı ziyaret ettik. Çözüm bekleyen sorunları ile ilgili dostlarımızın dilek ve görüşlerini aldık. Her zaman olduğu gibi emekçi dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

'TRAFİK ÇİLESİNE SON VERECEĞİZ'

Şahin'e Alanya'nın her köşesindeki ziyaretlerinde trafik çilesiyle ilgili yoğun şikayetler iletildi. Şahin, bu yoğun şikayetler üzerine 'O iş bende değerli hemşerilerim. 'Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri' projemizle trafik çilesine son vereceğiz. Alanyamız rahat bir nefes alacak" dedi.

Şahin, bu projesine ilişkin "Alanyamızda toplumun hemen her kesiminde büyük bir rahatsızlık yaratan trafik yoğunluğu ve sorununun ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bertaraf edilmesinde en etkin yöntem olarak ortak aklı, teknolojiyi ve kurumlar arası iş birliğini hâkim kılacağız. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, üniversiteler, konusunda uzman akademisyen ve bilim adamlarıyla koordineli bir şekilde 'Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri' projemizin startını vereceğiz. Bu proje ile sadece yoğunluğun azaltılması değil; aynı zamanda ticari alanlarımızın kalkındırılmasına ve eğitim alanlarındaki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik ulaşım politikalarımızı da hayata geçireceğiz" dedi.

'AKILLI SİNYALİZASYON SİSTEMİ İLE TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ'

Şahin, Alanya'da trafik sorununu çözmek için belirledikleri birçok noktada yeni kavşak düzenlemeleri, katlı ve köprülü kavşaklar, battı-çıktılar yapacaklarını da belirterek, "Kuracağımız 'Akıllı Sinyalizasyon Sistemi' ile Alanya’nın trafiğini rahatlatmak için önemli adımlar atacağız. Teknolojik olanaklarla Alanya’mızda trafiği sıkıştıran noktaları tespit edeceğiz ve modern kavşak düzenlemeleri ile trafik yükünü azaltacağız. Ayrıca, trafik sorununun çözümüne dönük olarak ihtiyaç duyulan noktalarda ilave yollar inşa etmek ve toplu taşıma seçeneklerini çeşitlendirmek üzere çalışmalarımızı hızla başlatacağız" şeklinde konuştu.

ŞAHİN: RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM

Şahin, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekip arkadaşlarıyla birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun katılımıyla düzenlenen 12 Mart Milli Mücadele Süreci ve İstiklal Marşı’nın Kabulü programına da katıldı.

ALKÜ'de Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, üniversite yönetimi, akademisyenler ve üniversite personeli ile bir araya gelerek sohbet eden Şahin, Halaçoğlu'nun seminerini katılımcılarla birlikte takip etti.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlayan Şahin, "103 yıl önce 12 Mart 1921’de 1. TBMM’de kabul edilen ve ay yıldızlı bayrağımız gibi bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’mız; Aziz Milletimizin kararlılığını, şanlı ordumuzun yürekliliğini, Ulusumuzun Hakk’a, yurduna ve dinine bağlılığını da anlatmaktadır. Bu güzel günün yıl dönümünde, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşımızı yazan milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: İYİ Parti Alanya