Son dakika! Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O an oradan geçen trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

Kaynak: Haber Merkezi