- Asayiş

Son dakika! Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

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İstanbul'un Kadıköy'deki Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini seyir halindeki trenin altına atarak hayatına son verdi

Son dakika! Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi mask
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İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O an oradan geçen trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Saat, sağlık, Polis

12 Mar 2024 - 23:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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