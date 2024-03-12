Son dakika: Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 4 kilometre derinliğinde oluştu.

Kaynak: AFAD