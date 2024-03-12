12 Mar 2024 - 23:26- Gündem G:

Son dakika: Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

12 Mar 2024 - 23:26 - Gündem

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