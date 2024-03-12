Çağla Şikel'in eski sevgilisi Nail Gönenli'den flaş açıklama

Çağla Şikel ile yollarını ayıran Gönenli yakın zamanda Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel'in düğününe eski sevgilisiyle katılarak Berna Şikel ve Murat Filican çiftinin birlikte nikah şahidi olmuştu. Gönenli, eski sevgilisi hakkında ilk kez konuştu.

Oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakalayan Çağla Şikel, bir yıldır aşk yaşadığı ünlü avukat Nail Gönenli ile ayrıldıkları iddiası hakkında sessizliğini bozmuştu.

Çağla Şikel'in ablası Berna Şıkel geçtiğimiz günlerde dünyaevine evine girdi. Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in nikâh şahitleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şikel, 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli ile ablasının nikâh şahidi oldu.

Nail Gönenli, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Gönenli konuyla ilgili sorulara "Biz 2 ay önce ayrıldık, Çağla da bununla ilgili gerekli açıklamayı yaptı, biten bir şeyi tekrar tekrar konuşmayı doğru bulmuyorum. Çağla benim için hâlâ çok kıymetli ama bu kıymet ilişki değil insani anlamda, saygılı bir ilişki yaşamış insanlar o ilişki bitse bile tekrar bir araya gelebilir" dedi.

"Bu barıştık anlamına gelmez" diyen Gönenli, "Düğün meselesine gelince de ben zaten Berna ve Murat ile aile gibi olmuştum, onların en mutlu gününde yanlarında olmamam çok tuhaf olurdu. Nikah şahidi tekliflerini geri çevirmem söz konusu dahi olamazdı. Sizlerden ricam bu konuyu sürekli gündeme getirmeyin çünkü Çağla'nın iki oğlu ve bir ailesi var, kırıcı oluyor bu durumun sürekli canlı tutulmaya çalışılması" diyerek cevap verdi.

Kaynak: T24