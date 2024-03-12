Alanya bu komployu konuşuyor: Şahin'e iftira ve komplo tezgahı tutmadı

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in can dostu olan, Şahin'le yol yürüyeceğini belirterek AK Parti Meclis Üyeliği görevinden istifa ederek İYİ Parti'den meclis üyesi adayı olan Ahmet Dayanç'ın 29 yaşındaki oğlu Furkan Dayanç'ın Instagram hesabı iki gün önce çalındı.



İŞTE SENARYO



Bu hırsızlığın amacı bugün ortaya çıktı. Dayanç'ın hesabından yayınlanan ve troller tarafından çok kısa sürede sosyal medya üzerinde yayılan mesajda, özetle "Babamın verdiği 100 bin Euro sermayeyle yüzde 50 ortaklı şirket kurup S.Ş. ile (Mehmet Şahin'in oğlu) ticarete (Kafeterya İşletmeciliği) başladım. Bu süreçte kimsenin hakkını yemeden çalıştım, hiç bir siyasi propagandada yer almadım. Ben bunları yaparken benim kafemin isimleri sökülüp parti logoları yapıştırıldı. Dişimi sıkıp susmak zorunda kaldım ancak bardağı taşıran son damla, şirketteki hissemin haberim olmadan sahte imzayla alınıp S.Ş'nin üzerine verilmesi oldu. Ben kendi şirketimden hakkım verilmeden alıkonuldum" deniyordu.



İFTİRA VE KOMPLOYU BELGEYLE AÇIKLADI



Uzun uğraşlar sonucu çalınan hesabını geri almayı başaran Furkan Dayanç, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) verilen Manday Turizm'in 'Firma Ortakları Belgesi'ni yayınladı. 11 Mart 2024 tarihli belgede Furkan Dayanç ve S.Ş'nin 18 Şubat 2021 tarihinden bu yana yüzde 50'şer ortak oldukları görülüyor.



'PAYLAŞIMLARIN TAMAMI GERÇEK DIŞI'



Furkan Dayanç, bu belgeyi paylaşarak yaptığı sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafıma ait Instagram hesabım 2 gün önce tanımadığım kişiler tarafından ele geçirilmiş olup, kamuoyunu meşgul eden asılsız paylaşımlar yapılmıştır. Hesabımdan yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışıdır. Hesabımı ele geçirip bu asılsız paylaşımları yapanlar ve aileme bunu yaşatanlar hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Baba Ahmet Dayanç, "Şahin'in halk desteği her geçen gün artıyor ve bundan rahatsızlık duyanlar çirkin ve ahlak dışı yollara başvuruyorlar. Oğlum üzerinden yapmaları beni ayrıca çok üzdü" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi