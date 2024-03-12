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Antalya'da deprem

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Antalya'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Mar 2024 - 23:11 - Gündem

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