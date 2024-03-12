TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nun Perşembe günü, Çinli ByteDance firmasına kısa video uygulaması TikTok'tan el çekmesi için altı ay süre veren yasayı oylaması bekleniyor, aksi takdirde ABD yasağıyla karşı karşıya kalacak. Komisyon onayı, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılacak bir oylamaya zemin hazırlayacak ve yaklaşık 170 milyon ABD'li kullanıcısı olan TikTok'a yönelik bir ABD baskısı için ilk önemli ivmeyi temsil edecek.

Kaynak: HALKTV