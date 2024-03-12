- Teknoloji

TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir

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ABD’de sosyal medya uygulaması TikTok için tartışmalar devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe TikTok'un çatı şirketi ByteDance'i video paylaşım platformunu satmasına, satmaması durumundaysa ABD'de yasakla karşı karşıya kalmasına sebep olabilecek bir yasa tasarısını oylayacak.

TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir mask
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ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nun Perşembe günü, Çinli ByteDance firmasına kısa video uygulaması TikTok'tan el çekmesi için altı ay süre veren yasayı oylaması bekleniyor, aksi takdirde ABD yasağıyla karşı karşıya kalacak. Komisyon onayı, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılacak bir oylamaya zemin hazırlayacak ve yaklaşık 170 milyon ABD'li kullanıcısı olan TikTok'a yönelik bir ABD baskısı için ilk önemli ivmeyi temsil edecek.

Kaynak: HALKTV
# Bir, günü

12 Mar 2024 - 22:57 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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