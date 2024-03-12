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Önce alkışladı, sonra üzerine işedi

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96'ncı Oscar Ödülleri Töreni'ne köpek Messi törenin üzerinden günler geçse de yaptıklarıyla kolay kolay unutulacağı benzemiyor. Seyircilerin arasında sahnedeki Robert Downey Jr.'ı alkışlayan Messi, Matt Damon'un yıldızının üzerine işedi.

Önce alkışladı, sonra üzerine işedi mask
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96'ncı Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'ndaki törenle geçtiğimiz pazar günü sahiplerini buldu. " Bir Düşüşün Anatomisi" filminde Snoop karakterini canlandıran köpek Messi, 96. Akademi Ödülleri'nde seyirci koltuklarından birine oturdu. Renkli anların yaşandığı törende Köpek Messi'nin Robert Downey Jr.'ın ilk Oscar galibiyetini alkışlaması sosyal medyada gündem oldu.

ÜZERİNE İŞEDİ

Köpek Messi'nin kendi kendine alkış yaptığını düşünenler ise yanıldı. Messi'nin patileri aşağıdan tutularak alkışlaması sağlandı. Törenden sonra ise Hollywood Walk of Fame'de (Yıldızlar Geçidi), Matt Damon'un yıldızının üzerine işedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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12 Mar 2024 - 22:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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