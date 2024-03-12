Önce alkışladı, sonra üzerine işedi

96'ncı Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'ndaki törenle geçtiğimiz pazar günü sahiplerini buldu. " Bir Düşüşün Anatomisi" filminde Snoop karakterini canlandıran köpek Messi, 96. Akademi Ödülleri'nde seyirci koltuklarından birine oturdu. Renkli anların yaşandığı törende Köpek Messi'nin Robert Downey Jr.'ın ilk Oscar galibiyetini alkışlaması sosyal medyada gündem oldu.

ÜZERİNE İŞEDİ

Köpek Messi'nin kendi kendine alkış yaptığını düşünenler ise yanıldı. Messi'nin patileri aşağıdan tutularak alkışlaması sağlandı. Törenden sonra ise Hollywood Walk of Fame'de (Yıldızlar Geçidi), Matt Damon'un yıldızının üzerine işedi.

Kaynak: Haber Merkezi