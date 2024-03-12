Önce alkışladı, sonra üzerine işedi

96'ncı Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'ndaki törenle geçtiğimiz pazar günü sahiplerini buldu. " Bir Düşüşün Anatomisi" filminde Snoop karakterini canlandıran köpek Messi, 96. Akademi Ödülleri'nde seyirci koltuklarından birine oturdu. Renkli anların yaşandığı törende Köpek Messi'nin Robert Downey Jr.'ın ilk Oscar galibiyetini alkışlaması sosyal medyada gündem oldu.
ÜZERİNE İŞEDİ
Köpek Messi'nin kendi kendine alkış yaptığını düşünenler ise yanıldı. Messi'nin patileri aşağıdan tutularak alkışlaması sağlandı. Törenden sonra ise Hollywood Walk of Fame'de (Yıldızlar Geçidi), Matt Damon'un yıldızının üzerine işedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.