Oyuncu Cem Cücenoğlu evlendi

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Poyraz Karayel dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cem Cücenoğlu, zayıflamak için mide ameliyatı olmuş ve büyük bir değişim yaşamıştı.

Ameliyattan sonra 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, müzisyen sevgilisi Asude Karayavuz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

Nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, nikah sonrası aileleri ve yakın dostlarıyla gönüllerince eğlendi.

Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik teklif etmişti. Cücenoğlu, Karayavuz'un kendisine "evet" yanıtı verdiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Kaynak: NTV